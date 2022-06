La giornata di ieri è stata particolarmente intensa per l'avvocato Antonio Romei, impegnato con il CdA della Sampdoria, con la visita del presidente Casini e pure con il calciomercato. C'è una situazione in particolare che preme ai blucerchiati, ed è quella che riguarda Antonio Candreva.



Secondo Sampnews24.com il numero due doriano ha incontrato proprio Federico Pastorello, agente dell'esterno ex Inter molto corteggiato dal Monza. Il colloquio, durato circa mezz'ora, ha presumibilmente toccato le tematiche più delicate, ad esempio quello dei due anni residui di contratto ad uno stipendio piuttosto elevato, cosa che rappresenta un problema per la riduzione del monte ingaggi.