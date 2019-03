Da qualche giorno ormai non si parla più della possibile cessione della Sampdoria, momentaneamente oscurata dalla bella risposta data dai blucerchiati sul campo con il successo di Ferrara, arrivato a confermare quanto fatto di buono anche nel precedente turno di campionato. Però i depistaggi, le smentite e gli incontri saltati non avrebbero rallentato la possibile trattativa, che anzi sarebbe tutt'ora molto calda e ben avviata.



Addirittura in base alle indiscrezioni che si starebbero rincorrendo sia negli ambienti calcistici che in quelli finanziario-imprenditoriali, non solo a Genova, ci sarebbero più opzioni sul tavolo di Corte Lambruschini. A scriverlo è Primocanale. Secondo l'emittente televisiva la trattativa con il fondo York Capital Management di Jamie Dinan sarebbe entrata nel vivo, dopo lo fase della due diligence (l'analisi dei conti), e potrebbe concludersi a maggio con la fumata bianca. Il gruppo rappresentato da Vialli però non sarebbe l'unico ad essersi approcciato al Doria. OAKTREE E GARRONE - Nelle scorse settimane il vicepresidente Paolo Fiorentino avrebbe avvicinato alla Sampdoria un altro fondo internazionale, Oaktree Capital. Un nome non nuovo, emerso già in passato proprio in relazione alla Samp. Si tratta di un hedge fund statunitense dal patrimonio di 122 miliardi di dollari, almeno stando a quanto comunicato dallo stesso Oaktree sul suo sito. Il fondo avrebbe preso in esame i conti della società blucerchiata dopo averli fatti esaminare da Ernst & Young, un network specializzato nell'analisi e nella revisione contabile. Sarebbe però spuntata anche una terza opzione, ossia quella di una cordata genovese guidata da Edoardo Garrone insieme ad alcuni imprenditori locali. Stando all'emittente non è ancora chiaro se si tratti di una 'sponda' o di 'paracadute' radicato nel territorio per l'eventuale fondo acquirente (opzione più probabile), oppure di una soluzione da portare avanti in totale autonomia.



Ferrero inoltre viene dipinto come più aperto a prendere in considerazione una cessione, anche a causa dell'ostilità di una parte dell'ambiente. L'inchiesta della Guardia di Finanza su Ferrero avrebbe rallentato la trattativa, senza ostacolarla troppo perchè non è ancora entrata nella fase inquirente e coinvolge comunque una sezione esigua dei conti della Samp. In un paio di mesi comunque dovrebbe arrivare la decisione finale sulla vicenda relativa alla cessione. Attenzione però a non aspettarsi spese iperboliche: "Chiunque arrivi, non potrà fare a meno delle plusvalenze", è il virgolettato attribuito dalla televisione genovese alla fonte che sarebbe a contatto con le trattative in corso.