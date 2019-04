In casa Sampdoria tiene banco la questione legata alla possibile cessione del club. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha tre strade: una cessione dell'intero pacchetto azionario al gruppo Vialli (arrivato a offrire 80 milioni di euro che diventano 50 detratti i debiti) o al fondo inglese Aquilor (arrivato a 120) oppure restare con un nuovo socio arabo. Però anche in quest'ultimo caso non ci sono ancora certezze.