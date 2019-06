Il comunicato diramato recentemente dalla cordatasembrava lasciare poco spazio a nuovi clamorosi ribaltoni. Il gruppo catalizzato dall'ex bomber pareva ormai definitivamente defilato dal possibile acquisto della. L'ultima fumata nera, quella determinante, sarebbe arrivata in seguito al faccia a faccia tra Vialli, Ferrero e il commercialista Vidal tenutosi a Venezia.Negli ultimi giorni l'attuale presidente della Samp si sta comportando come se nulla fosse: continua a fare mercato, incontrando ds e procuratori e programmando la prossima stagione. Nel frattempo però si stanno diffondendo voci su un, per convincerlo a cedere il club. Dopo le dichiarazioni di Garrone, da ambienti romani trapelano indiscrezioni in merito ad una possibile riorganizzazione delle sue aziende 'extra calcio'. E secondo Il Secolo XIX per questo motivo i suoi consulenti di fiducia starebbero facendo pressioni, in modo da spingerlo ache nonostante le battute di facciata resta sempre alla finestra, alla pari del gruppoIl tutto mentre a Genova cresce l'attesa per l'evento di questa sera. Quasi tutti i tifosi della Samp sono curiosi di vedere se Vialli realmenteall'evento di beneficenza organizzato nel capoluogo ligure, e logicamente c'è grande curiosità per eventuali dichiarazioni del bomber dello scudetto, rimasto in silenzio per mesi.