I tempi, ormai, sono sempre più stretti. Per salvare la Sampdoria serve un intervento immediato, e ogni giorno che passa si riduce il margine di manovra per eventuali soggetti interessati all'acquisto del club. Soggetti che, secondo La Repubblica, ci sono.



Lo scenario con un acquirente che versi 40 milioni cash per arrivare al club, scrive il quotidiano, è fuori questione mentre starebbe suscitando interesse la possibilità di un investimento di 80-100 milioni, tra debiti, aumento di capitale e rilancio del club. Il problema, è giusto ripeterlo, sono le tempistiche: c'è meno di un mese per mettere in sicurezza la società e per compiere gli adempimenti necessari all'iscrizione.