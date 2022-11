Il nome di Gianluca Vialli viene costantemente, ciclicamente accostato alla Sampdoria e alla sua cessione. Ad esempio, il gruppo Al Thani nomina spesso l'ex bomber blucerchiato, ma in realtà Vialli potrebbe essere coinvolto anche in altri gruppi. Ad esempio, arrivano indiscrezioni da oltreoceano che raccontano di una cordata composta proprio dall'ex gemello del gol insieme a James Pallotta e Franco Baldini.



Secondo La Repubblica nel fondo anglo-americano, attualmente in data room e impegnato nel controllo dei conti, la figura chiave sarebbe proprio quella di Franco Baldini, padre di Mattia, attuale neo direttore sportivo della Sampdoria. Il dirigente avrebbe coinvolto l'amico James Pallotta, suo compagno di avventura ai tempi della Roma, e starebbero lavorando all’acquisizione dei blucerchiati. A breve addirittura la cordata potrebbe formulare un'offerta, e avrebbe pensato proprio a Gianluca Vialli per la presidenza del club doriano.