Sottotraccia, in silenzio, ma la trattativa per la cessione della Sampdoria sembra proseguire spedita e senza sosta. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile rottura, che però non si sarebbe verificata, tanto è vero che i contatti tra le parti starebbero andando avanti in maniera sotterranea e anzi, sarebbero aumentati negli ultimi giorni.



A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, saranno settimane di scambi intensi tra la cordata catalizzata da Luca Vialli e il presidente Ferrero per perfezionare il maxi dossier da posare sulla scrivania di Corte Lambruschini. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla firma dell'accordo ad inizio settembre, a mercato terminato.



Le prossime ore saranno utili anche per avvicinarsi sempre più alla fatidica quota 100 milioni - esclusi i debiti - chiesta da Ferrero più volte, magari anche aumentando i bonus legati alle cessioni di Andersen e Praet. Nessun passo indietro quindi, al gruppo di Dinan e Knaster sarebbe rimasta la voglia di chiudere l'operazione, anche prendendo la strada più lunga prima della fumata bianca.