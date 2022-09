La cessione dellacontinua a tenere banco a Genova. Il nome più chiacchierato, attualmente, è quello dello sceicco Khalid Falehdel Qatar, rappresentato da Francesco. La cordata recentemente ha avuto anche un incontro con il trustee Gianluca Vidal, come conferma lo stesso commercialista veneziano: "Alla presenza anche dei rappresentati di Banca Lazard abbiamo fatto un confronto con i loro legali, uno studio internazionale, poi anche una. Una persona molto cordiale…" ha detto l'ex braccio destro di Ferrero.Secondo Vidal, il gruppo Di Silvio avrebbe già messo sul tavolo da tempo una proposta: "L’offerta l’hanno già fatta. Un’offerta scritta vincolante, denominata binding,Se arriva il documentario bancario ed è tutto a posto per me si può chiudere anche oggi…" continua il professionista.Vidal ha poi spiegato nei dettagli il problema: "È un’offerta ammissibile che integra i requisiti minimi del trustee" ha detto a Club Doria 46. "Un’offerta tuttaviaon è il compito del trustee ma io ho chiarito a tutti che serve come garanzia anche la disponibilità di aumento di capitale. Anche se uno ha i soldi in tasca è un’operazione che richiede qualche giorno per essere organizzata.. Le notizie su Di Silvio? Io devo guardare quello che oggettivamente ho in mano e non quello che si scrive sui giornali. Altre trattative in corso? Abbiamoma non ancora la disponibilità a firmare".