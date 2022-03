Il futuro della Sampdoria è ancora nebuloso e tutto da scrivere. Così il commercialista Gianluca Vidal, assunto a suo tempo da Massimo Ferrero e attualmente trustee del club, ha fatto il punto sulla situazione della trattativa e sulle manifestazioni di interesse pervenute: "Si tratta di un passaggio importante a cui seguirà poi quello fondamentale relativo alla negoziazione del prezzo: il mio auspicio è quello che arrivi l’offerta definitiva entro l’estate ma chiaramente bisognerà vedere la controparte e capire se questi tempi potranno essere rispettati" ha detto all'Ansa il professionista veneto.



"Negli ultimi giorni è arrivata anche la manifestazione d’interesse di un soggetto che opera in Europa ed è già legato al mondo del calcio" prosegue Vidal. "Senza dubbio c’è grande interesse nei confronti della Sampdoria, in questi mesi abbiamo avuto richieste di informazioni costanti: con tutti la priorità è stata quella di verificare la reale identità di ciascun soggetto interessato e la provenienza delle loro disponibilità economiche. Adesso con altri tre-quattro soggetti si sta discutendo e credo che si possa arrivare anche con loro alla due-diligence: al momento con queste realtà c’è un leggero ritardo dovuto inevitabilmente alla guerra in Ucraina"