La lunga vicenda legata al fallimento di due società del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ossia Farvem e Eleven Finance, ha vissuto ieri una nuova tappa con l'ammissione al concordato per Eleven Finance. Il braccio destro del Viperetta, il commercialista Vidal, ha parlato della questione, spiegando alcuni punti: "​Una grande soddisfazione arrivata al termine di un lungo ma doveroso percorso di chiarimenti richiesti da un collegio molto attento, su una procedura particolarmente complessa. Sono state superate tutte le criticità precedentemente contestate, anche relativamente al trust" ha detto a Il Secolo XIX.



Ora verrà convocata l'adunata dei creditori: "A breve i commissari notizieranno i creditori, per i quali siamo già a disposizione per chiarimenti sulla proposta concordataria. Poi redigeranno la relazione con il parere degli stessi sulla fattibilità concreta della proposta, depositata 45 giorni prima dell’adunata".



Ieri inoltre, tramite tam tam social, ha iniziato a circolare la voce in merito alla possibilità che i crediti siano stati rilevati da soggetti esterni, per arrivare in questo modo alla Sampdoria. L'indiscrezione, secondo Vidal, è totalmente priva di fondamento: "Gira questa voce e onestamente non ritengo una mossa strategicamente vincente imbarcarsi in una scalata ostile pensando così di mettere in difficoltà Ferrero per arrivare in qualche modo a lambire la proprietà della Sampdoria. Al momento la voce non ha per noi nessun fondamento. I creditori possono votare il nostro piano il giorno dell’adunanza o nei 20 giorni liberi successivi".