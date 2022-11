Il commercialista Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria e incaricato della vendita del club, ha commentato la questione della ormai celebre lettera del gruppo Al Thani ribadendo quello che, ad oggi, è l'unico aspetto dirimente della questione: "Ho ricevuto la lettera in francese. Chi la firma la manda" ha detto a Sampnews24.com.



"Se il contenuto sia veritiero non è argomento che può chiedere a me quale trustee:ù" prosegue Vidal, che poi ripete per l'ennesima volta il concetto già espresso a più riprese: "Sino a quando non ho il conto a garanzia (escrow), ovvero una garanzia terza a prima richiesta emessa da un soggetto primario, per regolamento del trust l’offerta non è completa. Quindi - conclude - non attiva per il trust"