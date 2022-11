La Sampdoria, a gennaio, potrebbe salutare uno dei giocatori di più lungo corso. Il terzino Bartosz Bereszynski infatti dopo sei anni potrebbe salutare Genova e il club blucerchiato per approdare nella Capitale. La Roma infatti, alla ricerca di un sostituto per Karsdorp, potrebbe puntare sul laterale polacco.



Secondo La Gazzetta dello Sport Bereszynski, vecchio pallino di Mourinho e già accostato in passato al club giallorosso, potrebbe rappresentare il profilo giusto. L'idea della società romana sarebbe quella di chiedere il calciatore in prestito dopo il Mondiale in Qatar, a cui Bereszynski prenderà parte con la sua Polonia. Da verificare la volontà della Samp, che ha necessità di monetizzare per potersi muovere sul mercato e difficilmente accetterebbe di privarsi di un titolare con una soluzione temporanea, senza ottenere liquidità.