La volontà di Massimo Ferrero è chiara: vuole restare in sella alla Sampdoria il più a lungo possibile, e per farlo sta cercando in ogni modo di reperire la liquidità necessaria. Però, ciò avrà un costo. Gianluca Vidal, trustee incaricato della cessione della Sampdoria, per il momento avrebbe accantonato le trattative con i potenziali soggetti interessati concentrandosi nel compito di ottenere un finanziamento per il Viperetta.



A Vidal, scrive Sampnews24.com, servono almeno 35 milioni di euro. Ad erogarli potrebbe essere una finanziaria, si fa il nome di Oaktree, che però potrebbe porre delle vere e proprie condizioni capestro. Ad esempio, si vocifera di restituzione in 24 mesi, o addirittura ridotti a 12, ad un tasso di interesse vicino al 12%. In caso di mancata restituzione, il club e le sue quote passerebbero nelle mani della finanziaria in questione, e non più in quelle di Ferrero.