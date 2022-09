All'interno dell'intricata vicenda della possibile cessione della Sampdoria coesistono più fronti. Uno riguarda i gruppi americani, l'altro invece coinvolge la cordata composta dall'ex calciatore Ivano Bonetti insieme all'imprenditore cinematografico barese Franco Di Silvio, che sostiene di rappresentare un ramo della famiglia Al Thani, proprietaria del Paris Saint Germain.



Di Silvio, che in passato ha provato ad acquistare senza successo altre società come la Salernitana, non ha avuto accesso alla data room perché non ha fornito il materiale necessario come garanzia. Vidal lo aveva invitato pubblicamente ad organizzare un incontro con i miliardari del Qatar, ma per il momento, dopo aver avuto un primo faccia a faccia dal vivo con Di Silvio a Venezia a fine agosto, non avrebbe ricevuto alcun invito ufficiale a Doha.



Secondo Il Secolo XIX Vidal però sarebbe stato contattato da uno studio legale internazionale, "di primo piano", che si sarebbe dichiarato rappresentante degli Al Thani,e che si sarebbe impegnato a completare a breve la documentazione necessaria per l'accesso alla data room.