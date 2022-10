Continua ad 'appassionare' i tifosi della Sampdoria la questione della possibile cessione societaria. A Genova, in questi giorni, si fa un gran parlare del gruppo legato a Francesco Di Silvio, presunto rappresentante dello sceicco Al Thani.



Si è parlato molto nelle ultime ore di un'offerta da 40 milioni dello sceicco Khalid Faleh Al Thani, con Di Silvio convinto che la trattativa sia ormai alle battute conclusive, con chiusura in questi primi giorni di ottobre. Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita del club, ha però parzialmente ribattuto alle affermazioni di Di Silvio ieri: "Se i soldi sono in viaggio verso la Sampdoria, è chiaro che qui non ci sono ancora. Al momento preferisco non commentare la situazione" ha detto a Il Secolo XIX.



Il problema per il momento continua ad essere il famoso conto corrente 'escrow', cioè una delle garanzie richieste per la cessione del club. Già a fine settembre Di Silvio aveva fatto sapere di aver aperto un conto corrente "escrow", ossia un deposito di garanzia basato su un accordo scritto tra acquirente e venditore. Il denaro doveva essere stato inviato già da qualche giorno dalla banca di partenza, quella del conto di Al Thani (la Al Masraf di Abu Dhabi), per arrivare nell'istituto del Lussemburgo su cui è stato attivato l'escrow. Dove però i soldi per il momento non si sono ancora visti.