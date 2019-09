Si avvicina il 30 settembre, data che sancirà in un senso o nell'altro il futuro della Sampdoria. Quel giorno infatti scadrà l'esclusiva tra il club blucerchiato e Calcio Invest, la cordata catalizzata da Gianluca Vialli e interessata all'acquisto della società. Ciò non significa che in seguito la trattativa non possa procedere, Ferrero permettendo, ma è evidente la volontà delle parti di arrivare a conclusione entro tale termine.



Negli ultimi giorni si sarebbero tenuti alcuni incontri tra il commercialista di Ferrero, Gianluca Vidal, e l'uomo dei conti del gruppo Vialli, ossia Fausto Zanetton. Si sarebbe trattato di summit interlocutori, soltanto un confronto tecnico sul piano economico che sta finalizzando la cordata. Queste riunioni, unite alla nuova piccola due diligence effettuata sui conti della Sampdoria e sulla sua posizione finanziaria netta al 2 settembre, ossia al termine del mercato, saranno utili per dare a Zanetton l'immagine precisa delle finanze blucerchiate.



A questo punto Ferrero e Vidal attenderebbero tra domani e dopodomani la finalizzazione dell'offerta, con la valutazione definitiva fatta da Calcio Invest sulla Sampdoria. La situazione ruota tutta attorno alle cifre, come sempre del resto. Ferrero dichiara di non volersi muovere da quota 100, ma secondo Il Secolo XIX il gruppo Vialli è convinto di poter chiudere ad una cifra inferiore, di poco superiore agli 80 milioni. Il gruppo -con York Capital di Dinan che tra l'altro ha appena acquistato per 13 milioni il complesso termale di Galzignano - si fa forte anche del sostegno diplomatico e parzialmente economico di Edoardo Garrone.