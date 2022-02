Alla chiusura del mercato invernale non poteva mancare un bilancio sulle cessioni flop. Una lista di undici giocatori, ordinati per ruolo (dai centravanti ai difensori centrali), che per un motivo o per l’altro rappresentano una delusione, un’amarezza, o in certi casi addirittura un errore di valutazione a monte. È chiaro che ciò da un lato può apparire flop, oggi da un altro punto di vista può rivelarsi improvvisamente una genialata: e qui sto naturalmente pensando al caso Bentancur, o all’operazione Juve-Tottenham in generale nella quale è inserito (via prestito) anche Kulusevski. Date un’occhiata insomma a questa lista, fatta di abbagli, sfortune e svalutazioni. In certi casi le svalutazioni sono tristi e giustificate, in altre, ecco, un po’ meno.