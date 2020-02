Dopo una prima parte di stagione in 'apprendistato', Julian Chabot ha sfruttato l'occasione fornita dalla partita con il Milan per mettersi in mostra con la maglia della Sampdoria. L'espulsione rimediata con la Lazio lo ha un po' tolto dalle rotazioni blucerchiate per quanto riguarda la difesa, ma il calciatore tedesco sembra intenzionato a riprendere il posto nel cuore del reparto.



In una lunga intervista a 90min.com, Chabot ha raccontato le sue impressioni di questa prima parte di stagione in Italia. "Anche se so che Mustafi ha giocato qui, non gli ho chiesto nessun consiglio. Sono consapevole che la Samp sia stata una tappa importante per lui come lo è stata per molti difensori che sono partiti da qui e poi hanno fatto una grande carriera. Tornare in Bundesliga? Sono nato in Germania, è normale che la Bundesliga avrà sempre un fascino particolare per me. L'Eintracht è il club in cui sono cresciuto e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Al momento però, sono concentrato solo sulla Sampdoria"



Un'emozione importante per Chabot è stata la gara contro il Milan: "Entrare in campo a San Siro è un qualcosa di indescrivibile, stadio e atmosfera unici. Ho sempre sognato un momento così da piccolo e posso dire di averlo realizzato. Giocare contro Ibrahimovic è stata un'esperienza incredibile, specialmente perché è toccato a me occuparmi di lui. Una giornata indimenticabile".



Sul paragone con Skriniar ha le idee chiare: "Milan Skriniar è un ottimo difensore, l'ho seguito mentre era qui e ora sta facendo molto bene all'Inter. Ma il paragone con lui non mi interessa più di tanto, siamo due giocatori differenti ed ognuno ha i propri punti di forza e il proprio stile di gioco. Io voglio crescere e migliorare per poter raggiungere i massimi livelli. Voglio essere Julian Chabot, non il nuovo Milan Skriniar"



"Non ho assolutamente paura delle sfide. È ovvio che voglio giocare e se non succede non faccio drammi e continuo ad allenarmi. Mi piace la concorrenza perché è l'unico modo per migliorare. Sono qui per lottare per il mio posto in squadra ed è quello che farò ogni giorno. Per me poter lavorare con Quagliarella e Ranieri è una grandissima opportunità, hanno molta esperienza e da loro posso solo imparare. Ranieri è un allenatore che è riuscito a vincere la Premier League, un traguardo raggiunto da pochi allenatori nella storia del calcio. Quagliarella poi, è un calciatore con una grande carriera alle spalle e vedere quello che ancora riesce a fare nonostante l'età è sorprendente. Nutro molto rispetto per entrambi"