Dopo la vittoria della Roma targata Zaniolo contro il Porto e il colpo del PSG sul campo del Manchester United, questa sera si giocano altre due gare valide per l'andata degli ottavi di finale in Champions League.



I campioni in carica del Real Madrid sono impegnati ad Amsterdam contro l'Ajax, che ha il dubbio Frenkie de Jong (già acquistato dal Barcellona per la prossima stagione). Ten Hag non può contare sul nuovo acquisto Magallan e fa partire dalla panchina i giovani talenti Neres e Dolberg. Così come fa Solari con Marcelo e Bale, Isco non convocato per un problema alla spalla.



In contemporanea a Wembley il Tottenham, dopo aver eliminato l'Inter, riceve il Borussia Dortmund. Pochettino deve fare a meno degli infortunati Kane e Dele Alli, Favre non può contare su Piszczek e Reus. Rischiano la panchina Lamela e Lucas Moura da una parte, Pulisic e Dahoud dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



Ajax-Real Madrid (ore 21, in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport)

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong, van de Beek; Ziyech, Huntelaar, Tadic. All. Ten Hag.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius. All. Solari.

Arbitro: Skomina (Slovenia).



Tottenham-Borussia Dortmund (ore 21, in diretta tv su Sky Sport)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Winks, Dier; Sissoko, Eriksen, Son; Llorente. All. Pochettino.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Weigl, Zagadou, Schmelzer; Delaney, Witsel; Sancho, Gotze, Guerreiro; Paco Alcacer. All. Favre.

Arbitro: Lahoz (Spagna).