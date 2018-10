Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. Alla squadra di Ancelotti è toccato il turno più difficile tra le italiane. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l’impresa degli azzurri è ancora più ardua di quella dell’Inter, che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona. Il «2» al Parco dei Principi - sarebbe il primo successo del Napoli sul PSG - si impenna fino a 6,50. Pesa sul giudizio la marcia dei parigini: solo un ko stagionale e una striscia di successi che va avanti da sei turni. Il settimo è dato a 1,45, mentre il pareggio è dato a 5,00. Al di là del risultato, tra PSG e Napoli mercoledì sera c’è da aspettarsi una partita aperta: tra Champions e Ligue 1 i padroni di casa hanno segnato 45 gol, gli azzurri rispondono con il secondo miglior attacco della Serie A. L’Over (almeno tre reti) vola basso a 1,45, mentre i protagonisti annunciati sotto porta sono Mbappé (9 gol in campionato, 2 in Champions) e Insigne (6 reti in A, 1 in Europa) dati rispettivamente a 1,90 e 3,50.