Laquest'anno è tornata a parlare inglese.Queste le bandiere della Champions 2021.In compenso negli ultimi 10 anni - escludendo quest'ultimo ancora in corso - hanno vinto 5 volte la(4 Real Madrid e 1 Barcellona), 2(Liverpool e Chelsea) e 2 la, entrambe le volte col Bayern Monaco. Per i nostri club questo è stato un decennio da dimenticare. Undici anni senza vittorie italiane. Il record è 16 anni di astinenza, dal 1969 (Milan) al 1985 (Juventus).Cominciamo col dire che. Poi: rispetto all'anno scorso solo il Psg si è confermato tra i primi quattro club d’Europa. Si sono fermati Bayern, Lipsia, e Lione. Considerazione: sparita la Germania, ma è fisiologica alternanza. Altra considerazione: può ripetersi una finale inglese (City-Chelsea) che andrebbe a replicare quella di due anni fa (Liverpool-Tottenham). Curiosità: è la seconda edizione negli ultimi dieci anni senza Messi e Cristiano Ronaldo.Riassumendo e considerando i movimenti calcistici: la Spagna negli ultimi dieci anni ha piantato 15 volte la sua bandiera con 3 squadre diverse, la Germania 9 volte con 3 squadre, l'Inghilterra 8 volte con 4 squadre, la Francia 4 volte con 3 squadre, l'Italia 3 volte con 2 squadre e l'Olanda una volta con una squadra. E’ la fotografia del calcio europeo, di chi comanda e di chi rincorre. Edin passato e che da sempre ha legato il proprio nome alla storia di questo torneo.. Non c’è Manchester, inteso come United. Che ha vinto l'ultima Champions nel 2008 e l'ultima Premier nel 2013. Sparito anche l’Arsenal, che nei primi anni del Duemila era di frequente ospite del salottino buono della Champions. In Germania e Spagna il discorso è diverso: la Bundesliga è appaltata al Bayern Monaco (ha vinto gli ultimi 8 titoli), mentre la Liga se la dividono come da tradizione Barcellona e Madrid. L'ultima squadra ad averla vinta fuori da questa rotta è il Valencia nel 2004., va detto che - considerando la top20 delle società più ricche d'Europa - manca all'appello in Champions - come detto - il Manchester United (4° club più ricco del mondo), l’Everton (15°), West Ham (18° e Leicester (19°). Tanta Inghilterra che sta prendendo la rincorsa., ma non è una novità: è così da sempre. L'ultima squadra belga ad essere arrivata in finale è il Bruges, che nel 1978 perse contro il Liverpool.