Atalanta-Dinamo Zagabria sarà il quinto incontro del Gruppo C di Champions League, quello che i nerazzurri non potranno permettersi né di perdere né di pareggiare, ma solo di vincere per sperare di continuare l'impresa in Ucraina.



Il calcio d’inizio è previsto per martedì 26 novembre (ore 21), ma per i tifosi che non hanno l'abbonamento inizia già oggi la sfida per accaparrarsi il tagliando Atalanta- Dinamo Zagabria. Dalle ore 12 sono disponibili i primi biglietti per accedere a San Siro. La vendita è disponibile presso:



– tutti i punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale;



– online sul sito Atalanta Vivaticket esclusivamente con caricamento in digitale su Dea Card;



– presso le biglietterie dello stadio Giuseppe Meazza di Milano (solo il giorno della partita dalle 18.30 alle 21).



PER I CROATI- I tifosi residenti in Croazia potranno acquistare esclusivamente il Settore ospiti e solo attraverso i canali di vendita ufficiali della società GNK Dinamo Zagabria. La società attraverso il suo canale, informa che i settori “Primo Anello Verde” e “Primo Anello Blu” sono riservati esclusivamente ai possessori di Dea Card in corso di validità.