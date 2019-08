Lo storico debutto è in programma il 18 settembre in Croazia. È qui che l’Atalanta giocherà la sua prima partita di Champions League, contro la Dinamo Zagabria, un passo storico che per la società bergamasca si avvicina alla più prestigiosa competizione europea con i migliori auspici dei betting analyst. La squadra di Gasperini parte bene nelle quote Snai, dove è favorita a 2,00 contro il 3,40 del pareggio e il 3,65 di Bjelica e i suoi. Non solo, visto che gli ottimi auspici dei quotisti si allargano a tutto il cammino dei bergamaschi nel gruppo C: se è vero che il primo posto è fuori discussione, con il Manchester City irraggiungibile a 1,18 (i bergamaschi sono a 6,50), i nerazzurri si prendono però la soddisfazione di essere l’altra squadra candidata a passare la prima fase della competizione. La qualificazione agli ottavi, riferisce Agipronews, è data a 1,72, in vantaggio su un avversario ben più esperto come lo Shakhtar Donetsk (a 2,00), mentre per la Dinamo Zagabria si arriva fino a 7,50.