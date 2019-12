Ottavi di Champions alla portata della Juventus, mentre Atalanta e Napoli dovranno ribaltare i pronostici. Come è evidente sulla lavagna, si legge in una nota Agipronews, le squadre di Gasperini e Gattuso dovranno dare il meglio per passare il prossimo step della massima competizione europea per club. La qualificazione ai quarti dell’Atalanta, che ha pescato il Valencia come avversario, si gioca a 2,00 e gli spagnoli hanno dalla loro sia la maggiore esperienza che il parere dei quotisti. Lo scarto tra le due squadre è comunque minimo visto che gli iberici sono bancati vincenti nel doppio confronto a 1.75.