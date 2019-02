Atletico Madrid-Juventus 2-0

Marcatori: s.t. 33' Gimenez, 38' Godin.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Saul, Rodrigo, Thomas (16' s.t. Lemar), Koke (22' s.t. Correa); Griezmann, Diego Costa (13' s.t. Morata). A disp. Adan, Arias, Kalinic, Savic. All. Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (27' s.t. Emre Can), Matuidi (39' s.t. Cancelo); Dybala (35' s.t. Bernardeschi), Mandzukic, Ronaldo. A disp. Perin, Caceres, Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Ammoniti: p.t. 8' Diego Costa (AM), 45' Thomas (AM); s.t. 10' Alex Sandro (J), 44' Griezmann (AM).