Lo 0-0 ha deluso l’allenatore Valverde, ma il pareggio del Barcellona in casa del Lione non smuove le gerarchie delle quote per gli ottavi di Champions League. In attesa del ritorno al Camp Nou di metà marzo, i betting analyst confermano il larghissimo vantaggio blaugrana nelle scommesse sul passaggio del turno: sul tabellone Microgame il Barça ai quarti vale 1,20, mentre per l’impresa francese l’offerta sale a 4,00. I catalani rimangono in prima fila anche per la caccia alla coppa, per la quale, riporta Agipronews, sono a 6,00 alle spalle del Manchester City, favorito a 4,00.