È ancora tutto da decidere tra Bayern Monaco e Liverpool. Dopo lo 0- 0 dell’andata all’Anfield Road, il passaggio turno è appeso a un filo e la gara si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. I bookmaker di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, assegnano la vittoria del match ai tedeschi, proposta a 2.10, il successo dei Reds all’Allianz Arena si gioca a 3.40 mentre il pareggio vale 3.60. Discorso diverso per la qualificazione, che vede la due squadre in perfetta parità: per entrambe i quarti valgono 1.88. Gli scommettitori hanno scelto il Bayern Monaco nel match - con il 66% delle puntate - ma il Liverpool per il passaggio turno, con il 65% delle giocate. Partita speciale per Lewandowski, che sfida il suo ex allenatore ai tempi del Borussia Dortmund, Klopp. La punta polacca è in un gran momento e la sua rete è tra le più probabili, a 2.05, la quota sale a 7.00 per una doppietta. Da non perdere poi la sfida del gol contro Salah: per i bookie sarà più decisivo il polacco, a 2.75, l’egiziano è a 4.15, a 1.90 il segno X tra i due. Non solo bomber di prim’ordine, Bayern Monaco – Liverpool vede in campo anche due tra i migliori portieri d’Europa, Neuer da una parte e Alisson dall’altra. I due potrebbero essere protagonisti parando un rigore, eventualità a 9.00 per il tedesco e a 12.00 per il brasiliano.