La Dinamo Kiev, squadra inserita nello stesso girone di Champions League della Juventus, mercoledì si presenterà al Camp Nou contro il Barcellona senza 13 calciatori, di cui nove assenti per positività al Covid-19. Si tratta di Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili e Duelund. A queste assenze vanno aggiunte quelle per infortunio di Nikita Burda, Oleksandr Tymchyk e Volodymyr Kostevych per infortunio e, infine, quella di Serhiy Sydorchuk, calciatore espulso nell'ultimo turno.