Entrambe hanno iniziato la stagione con una media gol altissima: 4,5 reti a partita per il Borussia Dortmund in Bundesliga (tra fatte e subite), addirittura 4,75 quelle del Barcellona. Premessa ideale per un debutto "vivace" in Champions League, dove le due squadre si incroceranno stasera. Al Westfalenstadion i favori d'obbligo sono per i blaugrana, offerti comunque a un corposo 2,25. Il bilancio dei gialloneri nelle due partite disputate in casa incute timore, viste le cinque reti realizzate con l'Augusta e le quattro messe a segno con il Bayer Leverkusen, sabato scorso: l'«1» di Favre e i suoi pagherebbe 3,00, mentre il pareggio si sale a 3,60. In discesa, prevedibilmente, l'Over: una partita da almeno tre reti complessive vale 1,45 e si scende appena a 1,38 per il Goal. Leo Messi è stato finalmente convocato ed è proprio lui a svettare nelle scommesse sui marcatori dell'incontro, a quota 2,00. Poco più indietro, a 2,50, Antoine Griezmann, per il Dortmund spicca invece Paco Alcacer (già cinque reti in campionato) a 2,75.