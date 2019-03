Il Borussia Dortmund proverà a ribaltare il pesante ko rimediato con il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions. Entrambe sono in un momento di impasse: il Dortmund ha vinto solo una partita nelle ultime cinque ed è stato agganciato dal Bayern in classifica. Anche gli Spurs non stanno andando un granché, avendo rimediato due ko e un pareggio nelle ultime tre. Il fattore campo spinge sul Dortmund, imbattuto in casa sia in Champions che in Bundesliga e dato a 1,95 per il successo nel match di domani sera. Il pareggio, sarebbe il primo in assoluto tra le due, sale a 3,80, il colpo inglese viaggia a 3,50. Il Dortmund ha comunque bisogno di una vittoria larghissima per andare avanti, visto che all'andata finì 3-0 per gli Spurs: il 4-0 che vale i quarti è dato a 35,00. Un risultato abbondante, del resto, è prevedibile anche considerando la buona media gol delle squadre in campo che tra campionato e Champions hanno segnato entrambe 58 reti. Un match da Over, con almeno tre marcature complessive, viaggia a 1,53.