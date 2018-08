In attesa di ulteriori conferme sulle modalità di distribuzione dei premi, si possono già fare le prime stime riguarda i possibili ricavi delle squadre italiane. Come riporta calcioefinanza.it per tutte e 4, la certezza è rappresentata dai 15,25 milioni di euro garantiti dalla partecipazione per ciascun club, così come la Juventus è certa del sesto posto e dei circa 29,9 milioni di euro derivanti dal ranking storico. Altra certezza riguarda la prima quota del market pool, in base alla classifica della scorsa Serie A: la Juventus incasserà il 40% (10 milioni, considerando il totale di 25 milioni), il Napoli il 30% (7,5 milioni), la Roma il 20% (5 milioni) e l’Inter il 10% (2,5 milioni).



Complessivamente, tutte le italiane potranno guadagnare oltre 35 milioni di euro: nel dettaglio, la Roma circa 35,9 milioni (8,4 di market pool, 15,3 per la partecipazione e 12,2 per il ranking storico), l’Inter 38,9 milioni, il Napoli 39,5 e la Juventus addirittura 58,4 milioni. Il tutto senza considerare i ricavi in base alle prestazioni per quanto riguarda i premi Uefa e i ricavi da botteghino per le almeno tre gare casalinghe da disputare nella fase a gironi, che potranno far salire ulteriormente gli incassi.