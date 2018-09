Ad aprire il turno delle italiane in Champions, domani sera, saranno Inter e Napoli. I nerazzurri sono in aperta crisi dopo il ko interno con il Parma, ma anche il loro avversario, il Tottenham, non è in un gran momento, avendo perso le ultime due gare di Premier. Il risultato è una stretta forbice delle quote per il match di San Siro: nerazzurri di poco indietro, a 2,90, pari a 3,20 e successo inglese a 2,55. Tutto in discesa, invece, l’esordio del Napoli, a Belgrado contro la Stella Rossa. Gli azzurri, dicono le quote, possono dimenticare il disastroso andamento in trasferta tenuto nella scorsa Champions, dove persero tutte e tre le gare. Il successo di Ancelotti è a 1,43, a 4,25 il pareggio, mentre ai serbi non bastano le 29 gare di imbattibilità interna per impensierire gli azzurri: la loro vittoria paga otto volte la posta investita.