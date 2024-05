Champions, Europa e Conference League: tutte le combinazioni nell'ultima di Serie A

Ultima giornata di Serie A rovente, si attendono i verdetti per la corsa europea:La giornata di domenica 26 maggio chiude l'edizione 2023/24 del campionato, si giocano le sei partite rimanenti della 38esima giornata, aspettando il recupero tra Atalanta e Fiorentina del prossimo 2 giugno. Oltre alla lotta salvezza, con l'ultima squadra a retrocedere in Serie B da definire , sono da definire i verdetti relativi alle tre competizioni UEFA della prossima stagione: analizziamo la situazione e tutti i possibili incroci.

Napoli-Lecce (DAZN)Atalanta-Torino (DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251))Verona Inter (DAZN)Lazio-Sassuolo (DAZN)Empoli-Roma (DAZN)Frosinone-Udinese (DAZN)1) Inter 932) Milan 753) Juventus 714) Bologna 685) Atalanta 66 (una partita in meno)6) Roma 637) Lazio 608) Fiorentina 57 (una partita in meno e una finale di Conference League da disputare)9) Torino 5310) Napoli 52hanno già staccato il pass per la fase a gironi della prossima Champions League, ma potrebbero non essere le uniche.

Se l'Atalanta dovesse chiudere al quinto posto in Serie A, anche la(sesta in classifica) andrebbe in Champions con la Dea che si qualificherebbe come vincente dell'Europa League permettendo così ai giallorossi di De Rossi di godere del posto extra conquistato dall'Italia grazie al ranking stagionale.Per far sì che questo accada, l'Atalanta non dovrà fare più di due punti tra Torino (oggi, 38esima giornata) e Fiorentina (2 giugno, recupero 29esima giornata); in caso di arrivo a pari punti, il Bologna ha gli scontri diretti a favore con la Dea.

Se l'invece dovesse chiudere il campionato quarta o terza (scavalcando Bologna e Juventus), laandrebbe in Europa League assieme alla. E non è detto che le due capitoline siano sole.Se laarriva ottava va in Conference League.Se, però, la Viola dovesse vincere la Conference League arrivando ottava, allora i toscani andrebbero in Europa League mentre la nona in classifica andrebbe in Conference League. In questo caso, sarebbe una tra(impegnato contro l'Atalanta) e(impegnato contro il Lecce).