Manchester City-Manchester United 0-0Ortega; Walker, Ake, Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. GuardiolaOnana; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Dalot; Amrabat, Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford. All. Ten Hag: Andrew Medley (ENG)

PREMIER, I VERDETTI: NEWCASTLE E CHELSEA ASPETTANO LA FINALE DI FA CUP

per regalarsi la qualificazione in Europa League, mentre i quattro volte consecutivi campioni d’Inghilterra vogliono centrare la seconda coppa nazionale consecutiva (per la prima volta, inoltre, in 139 anni di storia, si ripete lo stesso atto finale dell’edizione precedente).I Red Devils, 12 volte vincitore della competizione e finalista lo scorso anno, chiedono la rivincita ai rivali cittadini: i Citizens, infatti, li hanno sconfitti anche nella finale disputata nella stagione appena passata., dal suo canto,