Il girone è di ferro, ma il Napoli non è affatto fuori dai giochi. Le previsioni dei quotisti dopo i sorteggi di Champions League dicono che gli azzurri hanno margine per giocarsela, anche se sul loro cammino incroceranno Paris Saint Germain, Liverpool e Stella Rossa. I partenopei, ovviamente, dovranno vedersela innanzitutto con i parigini e i Reds, che sul tabellone Snai si giocano gomito a gomito il primo posto nel gruppo C: il Psg per ora la spunta a 2,15, con il Liverpool subito dietro a 2,75. Più staccato, ma neanche lontanissimo, il Napoli, la cui impresa pagherebbe 4,25. A chiudere, quasi con zero possibilità, è il club di Belgrado, in Champions dopo 27 anni e a quota 50,00.