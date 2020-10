La travolgente vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund ha sovvertito le previsioni dei bookmaker. Dopo il 3-1 all’Olimpico, la squadra di Inzaghi vincerà il gruppo F della Champions League. Ne sono convinti i betting analyst che ora quotano la Lazio come principale favorita del girone a 2,00, contro il 2,85 subito dopo i sorteggi. Il club tedesco invece, riporta agipronews, passa da 1,85 a 2,60 e si piazza al secondo posto nel tabellone dei boomaker. Sempre in salita i belgi del Club Brugge a 8,50, ma con la vittoria in Russia adesso sono leggermente avanti rispetto allo Zenit a quota 11,00.