In quota è una sfida a due: almeno per ora Roma e Real Madrid sono le candidate più credibili al primo posto del girone G di Champions League, con i giallorossi ovviamente chiamati a inseguire i campioni in carica. Senza Cristiano Ronaldo, il dominio dei Blancos sul tabellone Sisal Matchpoint è ancora evidente, visto che la vittoria del gruppo è offerta solo a 1,25. Di Francesco punta a un'altra impresa dopo quella dello scorso anno con Chelsea e Atletico Madrid, e stavolta il primo posto a sorpresa pagherebbe 4,00. Quasi sicuramente fuori dai giochi Cska e Viktoria Plzen, rispettivamente a 25,00 e 66,00.