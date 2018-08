Un doppio confronto di grande fascino contro il Manchester United, poi l'insidia Valencia e l'outsider Young Boys. La Juventus giocherà nel gruppo H la fase a gironi della Champions League, in un girone non semplice ma per i bookmaker alla portata dei bianconeri. Non a caso è proprio la squadra di Allegri la favorita per il primo posto: la leadership al termine della prima parte del torneo vale 1,50 su Snai, con lo United - partito a rilento in Premier - che insegue a 3,75. Più difficile il compito del Valencia, piazzato a 8,00, mentre gli svizzeri chiudono prevedibilmente la lista a 50 volte la posta.