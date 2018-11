Gli ottavi di finale sono al sicuro, ma per blindare il primo posto nel girone di Champions League la Juventus dovrà aspettare ancora 90 minuti. Nel frattempo la squadra di Allegri si prende la vetta nelle scommesse sulla vittoria del gruppo H: i bianconeri dovranno vincere contro lo Young Boys nell'ultima giornata, ma anche il pareggio e la sconfitta potrebbero essere sufficienti se il Manchester United non battesse il Valencia. Sulle lavagne internazionali, dunque, la leadership del girone vale appena 1,08; per il ribaltone di Mourinho, che anche ieri ha ottenuto il successo nei minuti di recupero contro gli svizzeri, l'offerta sale a 7,00.