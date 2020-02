Due gol al debutto in Champions League con il Borussia Dortmund, che hanno portato il bilancio europeo a dieci reti in sette presenze. Erling Haaland si prende la scena anche in quota, dove fino a ieri era rimasto "ignorato" dai betting analyst: nonostante le otto marcature messe a segno con il Salisburgo nella prima parte della competizione, il talento norvegese non figurava tra i nomi nella lista sul capocannoniere, ma era relegato nella categoria generica "Altro". La doppietta decisiva sul Psg ha però stravolto le gerarchie: Haaland è diventato la seconda scelta in assoluto sul tabellone, a 5,00, ed è ora a caccia di Robert Lewandowski, anche lui a 10 gol ma per ora favorito a 1,25. Stracciato invece il resto della concorrenza, visto che il 19enne appare irraggiungibile anche a mostri sacri come Messi (terzo in elenco a 22,00) e Cristiano Ronaldo (75,00), e a certezze come Sterling (25,00), Salah (60,00) e Kane (150), secondo Agipronews.