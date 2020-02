La Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League, la scalata verso l’obiettivo numero uno dei bianconeri ricomincia dall’ottavo contro l’Olympique Lione, un’avversaria nettamente abbordabile. Certo, in Champions è sempre meglio non sottovalutare nessuno, come sa bene proprio la Juventus che lo scorso anno cadde contro l’outsider Ajax. Ma la sfida sembra in discesa per gli uomini di Sarri, avanti secondo gli esperti a 1.90, poche chance per il Lione, nonostante il buon rendimento interno fatto di 7 risultati utili consecutivi la vittoria francese è a 4.50, il pareggio si gioca a 3.40. Pochi dubbi anche per il passaggio turno, a un rasoterra 1.12 quello dei bianconeri, si sale a 6.00 per l’impresa del Lione ai quarti. Sicuri anche gli scommettitori, il 96% ha puntato sulla Juventus qualificata. Ronaldo con la Spal è andato a segno per l’11esima gara consecutiva, al Lione ha segnato già 4 reti in 10 gare dunque la sua rete anche in questa sfida sembra certa, nei 90 minuti è proposta a 2.00, secondo Agipronews.