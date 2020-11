Contro il Liverpool è arrivato il primo pesantissimo ko in Champions, ma a "consolare" l’Atalanta ci pensano i betting analyst. All’indomani del 5-0 conquistato dai Reds a Bergamo, le previsioni per i nerazzurri rimangono confortanti: nelle scommesse sulla qualificazione, Gasperini e i suoi sono ora a 1,60 sul tabellone, con un buon margine di vantaggio sull’Ajax, a 4 punti come i bergamaschi ma offerto a 2,10. È invece fuori dai giochi, come riporta Agipronews, il Midtjylland, che dopo la terza sconfitta consecutiva non appare più nella lista dei bookmaker. Il Liverpool, praticamente sicuro degli ottavi, viaggia a quota blindata anche per il primo posto nel gruppo D, a 1,05.

CHAMPIONS, I BOOKMAKER RISOLLEVANO L'ATALANTA: NERAZZURRI MEGLIO DELL'AJAX PER IL PASSAGGIO AGLI OTTAVI

