A 90' minuti dalla fine della fase a gironi, la Champions League emette i primi verdetti. Partiamo dal girone A, dove - dopo il 2-2 del Santiago Bernabeu - il Paris Saint-Germain (13 punti) è certo del primo posto davanti al Real Madrid (3 punti). Da decidere, invece, il posto in Europa League: se lo contendono Brugge (3 punti) e Galatasaray (2 punti).



Bayern forza sei nel girone B: i tedeschi sono aritmeticamente primi con 15 punti, mentre il Tottenham di Mourinho è secondo a 10 punti. Stella Rossa (3 punti) e Olympiacos (1 punto) si contendono il posto in Europa League.



Il girone C è quello dell'Atalanta: il 2-0 sulla Dinamo Zagabria fa sperare ancora i bergamaschi, ultimi a quota 4 punti ma a una sola lunghezza dai croati e a due dallo Shakhtar. In caso di successo in Ucraina (e mancata vittoria della Dinamo sul City), l'Atalanta sarebbe certa della qualificazione agli ottavi, mentre in caso di pareggio o sconfitta sarebbe sicuramente quarta, venendo dunque esclusa anche dall'Europa League. Per sperare, dunque, all'Atalanta servono i tre punti e una vittoria o un pareggio del Manchester City, già aritmeticamente primo. In caso di successo in Ucraina e successo anche della Dinamo, invece, Gasperini sarebbe certo dell'Europa League.



Nel girone D, invece, sorride la Juve: con il successo sull'Atletico Madrid, i bianconeri sono certi del primo posto del girone. I Colchoneros, invece, secondo a quota 7 punti, dovrà giocarsi la qualificazione fino in fondo. Il Leverkusen, infatti, insegue a 6 punti.