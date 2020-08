Mancano solo tre giorni ed il Napoli scenderà in campo contro il Barcellona per affrontare il difficilissimo impegno di Champions. In ballo ci sono le Final Four di Lisbona e, nonostante l'avversario, si respira un'aria positiva attorno agli azzurri.



Così ecco che sono state comunicate le liste UEFA da parte dei club, con la possibilità di sostituire fino a tre giocatori. Il Napoli non ha cambiato nessun calciatore, mentre il Barcellona ne ha sostituiti due. Al posto di Sarsanedas e Kike Saverio ci saranno Cuenca e Ludovit Reis, due giovanissimi del Barcellona B.