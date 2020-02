Mercoledì sera la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria in casa del Lione. La squadra francese non ha mai vinto contro i bianconeri in competizioni europee e in casa ha perso sia nei quarti di finale di Europa League, nel 2013/2014, sia nella fase a gironi di Champions, nel 2016/2017. In entrambi casi il confronto si chiuse sull'1-0 per i bianconeri, punteggio che stavolta vale 6,50. Più in generale, tre punti per gli uomini di Sarri valgono 1,83. Più alte le quote per i segni «X» e «1», dati rispettivamente a 3,30 e 4,50, secondo Agipronews.