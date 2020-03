Poche ore fa il Governo ha imposto con un decreto ie porte chiuse per tutte le manifestazioni sportive in Italia fino al 3 aprile. In questo lasso di tempo ci sarà anche la delicatissima sfida al Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il 17 marzo. Sulla carta la partita, in programma all'Allianz Stadium, dovrebbe giocarsi a porte chiuse.



Il Lione poco fa ha pubblicato un comunicato per spiegare la propria posizione in merito: "L'Olympique Lione ha preso atto delle informazioni provenienti dall'Italia in merito alle porte chiuse disposte per la partita del 17 marzo. Per il momento, questa informazione non ci è stata confermata dalla UEFA o dalla Juventus. Potrebbero essere previste altre soluzioni. Per quanto riguarda i tifosi che hanno già acquistato il loro biglietto per questa partita, torneremo sull'argomento non appena sapremo esattamente dove e in quali condizioni si giocherà la partita. Grazie per comprensione".