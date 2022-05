L’incredibile rimonta ottenuta in extremis contro il Manchester City regala al Real Madrid una qualificazione alla finalissima di Parigi, che all’89’ sembrava ormai impossibile. Gli uomini di Carlo Ancelotti potranno così andare a caccia della quattordicesima Champions League della storia, ma sulla loro strada troveranno il Liverpool di Klopp, remake della finale del 2018 vinta in quel caso per 3-1 dai Blancos. Questa volta invece i pronostici dei betting analyst vedono avanti i Reds per la vittoria finale, con la conquista della coppa per gli inglesi offerta tra l'1,49, passando per l'1,50 fino all'1,53 contro un valore compreso tra il 2,50 e il 2,54 riservato al Real Madrid. Per quanto riguarda il risultato finale al novantesimo, avanti sempre il Liverpool a 1,92 contro una quota che oscilla tra il 3,70 e il 3,93 degli spagnoli. Fissato invece tra i 3,60 e i 3,70 il segno «X». Anche nell’atto finale della competizione i bookie prevedono una partita spettacolare, come sempre successo quando sono scese in campo le due formazioni in questa edizione: prevale l’Over 2.5 tra 1,65 e 1,70 rispetto una partita meno di tre gol proposta tra il 2,01 e il 2,10.