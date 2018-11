Le ultime due giornate saranno decisive per la qualificazione, ma dopo il secondo pareggio con il Paris Saint Germain, il Napoli è più vicino agli ottavi di Champions League. Grazie all’1-1 al San Paolo e alla sconfitta del Liverpool contro la Stella Rossa, gli azzurri sono in vetta al gruppo C, mentre in quota scavalcano il Psg nelle scommesse sul passaggio del turno. Sulle lavagne internazionali, riferisce Agipronews, l’obiettivo scende a 1,44, subito dietro i Reds (a 1,36), mentre per i campioni di Francia la quota è a 1,50. Nelle scommesse sul vincitore del gruppo, invece, il colpo di Ancelotti si gioca a 3,00, offerta in questo caso più bassa rispetto al Liverpool (3,25), ma più alta del Psg (a 2,30); una valutazione basata sigli scontri diretti che vedranno impegnate le tre squadre nelle ultime due giornate.