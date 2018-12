Delicata la situazione del Napoli, nonostante gli azzurri arrivino da primi al match conclusivo del gruppo C. La squadra di Ancelotti ha bisogno di un pareggio, ma va bene anche una sconfitta con un gol di scarto, purché con almeno un gol all'attivo. Quest'ultimo fattore la avvantaggia nella giocata su chi passerà: a 1,63 si punta sul Napoli, a 1,85 sul Liverpool. Del resto la squadra di Klopp ha una media di 1,4 reti subite a partita in Champions. Il Goal, la scommessa su entrambe le formazioni a segno, viaggia a 1,45. Nella partita di domani è la squadra di casa a condurre: Liverpool a 1,63, pari a 4,25 e colpo del Napoli a 5,00. Dipende invece dal PSG la possibilità che il Napoli resti primo: i francesi, che giocano con la Stella Rossa sono logicamente favoriti, a 1,50, per l'arrivo in vetta, la formazione partenopea è a 3,25