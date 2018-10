Il pareggio subìto in pieno recupero ha lasciato un pizzico di amarezza, ma l'1-1 in casa del Paris Saint Germain dà comunque ottime prospettive al Napoli nel girone C di Champions League. Gli azzurri, ora secondi a -1 dal Liverpool, fanno un ulteriore passo avanti nelle scommesse sulla qualificazione agli ottavi: partita da 2,35 dopo i sorteggi, l'offerta era scesa a 1,85 dopo la vittoria sui Reds, mentre oggi la squadra di Ancelotti è a 1,65 sul tabellone 888sport. Davanti rimangono Liverpool, a 1,20, e Psg, anche se dopo il confronto di ieri il Napoli è a un passo dai campioni di Francia, ora in quota a 1,50. Anche sul tabellone del vincitore del gruppo avanzano i partenopei: l'impresa è ancora a quota sostanziosa, 4,30 (ma era a 10,00 a inizio torneo), con inglesi e francesi sempre avanti a 1,80 e 3,50.